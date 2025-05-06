В штаб-квартире ООН прозвучали песни военных лет «Катюша» и «День Победы»
Сотни человек стоя спели «День Победы» с «Хором Турецкого» в штаб-квартире ООН
Нью-Йорк, США, 6 мая, 2025, 09:10 — ИА Регнум. «Хор Турецкого» и арт-группа Soprano исполнили в зале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке песни военных лет. Выступление, которое состоялось 5 мая, было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие посетили сотни человек. Здесь присутствовали сотрудники всемирной организации, иностранные дипломаты, ветераны и журналисты. Коллектив исполнил песни «Катюша», «Темная ночь», «Синий платочек», «Журавли», «Смуглянка», а также современные произведения.
Во время исполнения песен «Бухенвальдский набат» и «День Победы» собравшиеся встали и подпевали хору.
«Советский Союз внес решающий вклад в разгром гитлеровской Германии, заплатив за это огромную цену ― более 27 млн жизней. Но эти жертвы были не напрасны», ― отметил, обращаясь к собравшимся, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Он добавил, что победа во Второй мировой войне была общей. По его словам, Россия никогда не принижала значения второго фронта и помощи союзников, она помнит и ценит вклад каждого.
Как передавало ИА Регнум, в мае 2019 года Небензя и солистки арт-группы «Soprano Турецкого» исполнили в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке песню «На побывку едет молодой моряк». Выступление было импровизированным и состоялось после демонстрации фильма о проекте «Песни Победы» — гастролях «Хора Турецкого», исполнявшего в разных странах мира военные песни. После фильма артисты выступили перед зрителями, пригласив дипломата присоединиться к ним.
17 апреля музыкальные коллективы «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого» в преддверии 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне провели благотворительный концерт в Курске для участников военной спецоперации, их родных, жителей приграничных районов и многодетных семей. В программе прозвучали легендарные песни военных лет: «Смуглянка», «Катюша», «С чего начинается Родина».