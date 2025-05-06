Бразилиа, 6 мая, 2025, 08:59 — ИА Регнум. Бразильская актриса из сериала «Единомышленники» Милена Брандао умерла в возрасте 11 лет. Об этом сообщил портал TMZ.

Соцсети Милены Брандао Милена Брандао

Девочка скончалась 2 мая в одной из больниц Сан-Паулу после того, как перенесла по меньшей мере 13 остановок сердца. Точная причина смерти пока не названа.

Отмечается, что в апреле у Милены начались сильные головные боли. Она также жаловалась на боль в ногах, сонливость и потерю аппетита. Врач, к которому отвезли Милену, не смог поставить точный диагноз.

28 апреля Милена дома упала в обморок, после чего ее госпитализировали. В больнице у актрисы случился инфаркт, за которым последовали несколько остановок сердца и дыхания. В результате медики констатировали смерть мозга.

«Я никогда не забуду твою радость, которая была заразительна для всех вокруг. Я буду любить тебя вечно, и ты всегда будешь в моем сердце», — написала мать Милены Тэйс Брандао в социальной сети Instagram (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Милена снималась бразильской теленовелле «Детство Ромео и Джульетты», после чего приняла участие в съемках сериала «Единомышленники» компании Netflix о подростках, выросших в трущобах Сан-Паулу.