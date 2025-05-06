Новокуйбышевск, Самарская область, 6 мая, 2025, 08:38 — ИА Регнум. Три украинских беспилотника уничтожены в районе города Новокуйбышевска, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.

РИА Новости

«Сегодня рано утром в небе над промышленными предприятиями Новокуйбышевска были сбиты три вражеских БПЛА», — написал Федорищев.

Он отметил, что в результате падения обломков никто не пострадал, разрушения не зафиксированы.

Ранее Минобороны РФ информировало, что силы ПВО в период с с 21:00 до 04:00 мск сбили 105 украинских беспилотников. Наиболее массированному налету подверглась Брянская область — там сбили 32 БПЛА. Еще 22 дрона сбили над Воронежской областью, 19 — над Московским регионом, 10 — над Пензенской областью, девять — над Калужской, шесть — над Белгородской областью. По два дрона нейтрализовали над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.

На фоне атаки беспилотников на регионы Росавиация вводила временные ограничения на работу московских аэропортов Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский, а также аэропортов Калуги, Волгограда, Саратова, Самары, Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля. Кроме того, работа аэропортов в Казани и Нижнекамске (Бегишево) приостановлена с 05:40 мск.