Владивосток, 6 мая, 2025, 08:40 — ИА Регнум. В Приморском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя. Его подозревают в сборе информации по заданию Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, сообщила пресс-служба краевого управления ФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Задержан подозреваемый в государственной измене. Продавал Родину и сведения об инфраструктуре региона Главному управлению разведки министерства обороны Украины», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Им оказался студент одного из учебных учреждений региона. По данным УФСБ, молодой человек осознанно действовал с целью обогащения и по заданию представителя украинской разведки, собирал и передавал сведения о критической транспортной инфраструктуре региона и объектах органов правопорядка.

В ведомстве добавили, что связь с украинской разведкой подозреваемый держал через мессенджер в социальной сети, там же получал инструкции.

В отношении задержанного следственный отдел УФСБ России по Приморскому краю возбудил уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление, — пожизненное лишение свободы. Подозреваемого по решению суда арестовали.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля еще одного жителя Приморья арестовали по подозрению в сборе сведений о региональных объектах военной инфраструктуры для главного управления разведки министерства обороны Украины. По данным УФСБ, приморец сам вступил в контакт с представителем украинской военной разведки. Задержанный полностью осознавал возможность использования данной информации против безопасности России, в том числе при проведении акций прямого воздействия. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о госизмене.

1 мая следствие предъявило обвинение в государственной измене владельцу банного комплекса в Крыму, который переводил деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Предприниматель арестован до конца мая, вину он не признал.