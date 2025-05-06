Казань, 6 мая, 2025, 08:34 — ИА Регнум. Опасность атаки беспилотников объявили в Татарстане. Сообщение об этом опубликовано в приложении МЧС России.

Руслан Шамуков/ТАСС Казань

«На территории Республики Татарстан объявлен режим «беспилотная опасность», — говорится в сообщении.

Указано также, что угроза атаки БПЛА действует в международных аэропортах Казани и Нижнекамска.

Ранее пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко проинформировал о введении в этих аэропортах ограничений на прием и отправку воздушных судов. Аэропорты Казань и Нижнекамск (Бегишево) приостановили работу с 05:40 мск, уточнил он в Telegram-канале.

Временные ограничения также вводились в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский, в аэропортах Калуги, Волгограда, Саратова, Самары, Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля.

Минобороны РФ информировало, что силы ПВО в период с с 21:00 до 04:00 мск сбили 105 украинских беспилотников. Наиболее массированному налету подверглась Брянская область — там сбили 32 БПЛА. Еще 22 дрона сбили над Воронежской областью, 19 — над Московским регионом, 10 — над Пензенской областью, девять — над Калужской, шесть — над Белгородской областью. По два дрона нейтрализовали над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.