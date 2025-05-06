Рим, 6 мая, 2025, 07:57 — ИА Регнум. Бывший игрок римской «Ромы» и сборной Италии по футболу Франческо Тотти отреагировал на критику своего приезда в Россию.

Giuseppe Maffia/Zuma/TASS Франческо Тотти

«Я отправился туда, потому что меня пригласили. Это было спортивное мероприятия, я побывал на нём, что в этом плохого? Почему нет?» — ответил Тотти в эфире ток-шоу Che tempo che fa.

Знаменитый футболист прибыл в Москву по приглашению, поскольку был специальным гостем международной премии в области спорта и букмекерства «Премия РБ-2025». Мероприятие состоялось 8 апреля в Лужниках.

Как сообщало ИА Регнум, президент Литвы Гитанас Науседа обрушился с критикой на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в связи с его визитом в Россию в декабре 2024 года. Фицо встретился с Путиным в Кремле. Переговоры прошли на фоне прекращения с 1 января 2025 года действия договора о транзите российского газа через Украину.

Фицо по итогам встречи заявил, что его визит в Россию был ответом на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, выступившего против любого транзита газа через Украину.