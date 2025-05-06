Москва, 6 мая, 2025, 10:00 — ИА Регнум. Участниками всероссийской акции Росприроднадзора «Игрушка ветерану» стали 5 тысяч человек. Они подарили плюшевых белых медведей, которых сделали своими руками для ветеранов Великой Отечественной войны, рассказала глава службы Светлана Радионова.

Пресс-служба Росприроднадзора Светлана Радионова

Акция, посвящённая 80-летию Великой Победы, состоялась в рамках международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Радионова отметила, что акция получила большой отклик среди детей и взрослых. Участие в ней принимали не только семьи, но и детские сады, школы, коррекционные центры и интернаты.

«Мы получили тысячи писем от авторов игрушек, которые благодарят премию «Экология — дело каждого» за редкую возможность подарить фронтовикам тепло и улыбку. Мягкие игрушки стали простым и сердечным способом сказать спасибо ветеранам за их подвиги», — рассказала глава Росприроднадзора.

Игрушки ветеранам прислали жители со всей России: посылки поступали в том числе из Ненецкого автономного округа, Братска, Архангельска, Хабаровского края, Махачкалы и Хакасии. Присоединились к акции сразу два детских дома Кемеровской области, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних Сахалинской и Ростовской областей, Краснодарского края, специальная школа-интернат Петрозаводска, а также Псковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Воспитанница Краснодарского реабилитационного центра 14-летняя Даша написала, что участие в акции стало для нее настоящим уроком патриотизма и любви к истории страны. Связав медвежонка Умку, девочка призналась, что почувствовала гордость за очень важное дело, так как её поступок оставит след в сердце ветерана.

Воспитанница социально-реабилитационного центра из Тимашевска Вероника рассказала, что она с братом находится в детском реабилитационном центре города Тимашевска Краснодарского края. Там они узнали о всероссийской акции «Игрушка ветерану». «Мы решили принять участие и поблагодарить всех, кто защищал нашу Родину. Надеюсь, что мягкая игрушка подарит радость и теплые эмоции ветерану», — написала она.

Руководитель Росприроднадзора поблагодарила всех участников акции «Игрушка ветерану» за сердечные поздравления фронтовикам. Она подчеркнула, что юное поколение чтит память героев и вдохновляется их мужеством, а еще проявляет заботу о тех, кому она так нужна.

Многие авторы игрушек рассказали, что участвуют в акции в память о родных фронтовиках, которых уже нет рядом. Белые мишки стали символом глубокого уважения к воевавшим предкам и всем защитникам Отечества. Некоторые участники создали сувениры с национальным колоритом. Так сделали пятиклассники из города Печора. Они изготовили не просто игрушки, а брелоки, и украсили их шарфиками в цветах флага Республики Коми.

Активисты экологического движения города Гусь-Хрустального использовали для пошива мишек синтепон, полученный из переработанных пластиковых бутылок. А воспитатели архангельского детского сада дали вторую жизнь образцам тканей из мебельного магазина. Вместе с детьми они сшили памятные презенты ветеранам. Некоторые игрушки уже подарили фронтовикам в разных городах России. Остальные — уже в пути. Их вручают волонтеры и сотрудники территориальных управлений Росприроднадзора.

Международная премия «Экология — дело каждого» учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года и призвана привить экопривычки детям и взрослым. Премия проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. В проекте принимают участие все регионы России и свыше 80 государств с пяти континентов. Победители и призёры премии имеют возможность получить не только памятные подарки, но и преференции при поступлении в лучшие 150 вузов страны.