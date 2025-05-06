Владимир, 6 мая, 2025, 07:40 — ИА Регнум. В течение ночи над Владимирской областью обезвредили беспилотный летательный аппарат. Об этом 6 мая сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Ночью на территории Владимирской области силами ПВО уничтожен БПЛА», — уточнил глава региона в Telegram-канале.

По словам Авдеева, обошлось без пострадавших и разрушений.

Как сообщало ИА Регнум, также ночью 6 мая в Пензенской области сбили десять украинских беспилотников. Глава региона Олег Мельниченко уточнил, что в результате атаки никто не пострадал.

Не менее 18 беспилотных летательных аппаратов ночью 6 мая обнаружили и уничтожили в Воронежской области силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы. Вражескую атаку отразили в шести муниципалитетах.

Кроме того, российские силы ПВО сбили 19 беспилотников, летевших по направлению к Москве, в ночь на 6 мая. Пострадавших нет, обломки одного из сбитых БПЛА упали на Каширском шоссе.