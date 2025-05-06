Москва, 6 мая, 2025, 07:43 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили за ночь 105 беспилотников украинской армии. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В течение прошедшей ночи с 21:00 до 04:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в ведомстве.

Больше всего — 32 беспилотника — было сбито над Брянской областью, еще 22 — над Воронежской областью, 19 дронов — над территорией Московского региона. Над Пензенской областью уничтожено 10, над Калужской — девять, над Белгородской областью — шесть БПЛА. По два дрона силы ПВО обезвредили над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин ночью проинформировал, что средства ПВО сбили 19 дронов ВСУ, летевших по направлению к Москве. В результате никто не пострадал, обломки одного из беспилотников были обнаружены на Каширском шоссе.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил утром, что порядка 20 дронов были сбиты над территорией юга области и над областным центром. Люди не пострадали. Губернатор Пензенской области сообщил о 10 уничтоженых БПЛА и об отсутствии пострадавших.

За последние дни киевский режим усилил атаки беспилотников на мирных жителей. Также участились нападения ВСУ с помощью дронов на жилые объекты и автомобили.