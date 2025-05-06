Москва, 6 мая, 2025, 07:29 — ИА Регнум. С 80-летием Победы ветеранов Великой Отечественной войны поздравил президент России Владимир Путин. В поздравительной открытке глава государства оценил их самоотверженный подвиг и назвал Победу символом национального триумфа и справедливости.

Антон Новодережкин/ТАСС Владимир Путин

«Поздравляю Вас с большим, поистине историческим событием — 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Великая Победа навеки останется символом нашего национального триумфа, торжества мира, добра и справедливости. Вы, ветераны, сокрушили жестокого врага, отстояли свободу и независимость Родины, спасли человечество от смертельной угрозы. Мы всегда будем гордиться самоотверженным подвигом вашего поколения», — приводит ТАСС текст открытки.

Путин добавил, что безмерную благодарность сберегут потомки героев и созидателей. В завершение президент пожелал ветеранам здоровья и успехов.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля Путин в приветствии к участникам III Международного антифашистского конгресса напомнил, что в 2025 году отмечается 80-летие Победы Советского Союза над нацистской Германий в Великой Отечественной войне. Этот праздник объединяет миллионы людей во всем мире, так как дорог всем хранящим священную память о бессмертном подвиге поколения победителей, об истинных и подлинных героях, которые сокрушили нацизм, защитили своё Отечество и спасли народы Европы от порабощения.

Днём ранее российский лидер назвал День Победы святым праздником для страны и других государств бывшего Советского Союза. Путин добавил, что этот праздник является общим достоянием, Москва ждёт лидеров целого ряда государств на торжественных мероприятиях 9 мая.