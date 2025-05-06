Буланаш, Свердловская область, 6 мая, 2025, 07:23 — ИА Регнум. Взрыв газа в поселке Буланаш в Свердловской области произошел, по предварительной информации, из-за неисправности водонагревателя. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

ГУ МЧС России по Свердловской области

«Предварительно, произошел хлопок водонагревателя. В результате чего пострадал один человек — девушка 1996 года рождения, проживающая в соседней квартире», — сообщили в ведомстве.

Предположительно, взрыв мог быть вызван неисправностью водонагревателя, а также ненадлежащей его эксплуатацией.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв газа в Буланаше произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Строителей. Две квартиры сильно пострадали. Из здания эвакуировали 72 человека, включая 30 детей. Оставшихся без крова разместили в школе №9, где власти оперативно развернули пункт временного размещения.