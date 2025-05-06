Новосибирская область, 6 мая, 2025, 06:55 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль с поднятым кузовом протаранил путепровод под Новосибирском. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области.

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области

«Сегодня ночью водитель грузового автомобиля Shacman, двигаясь по областной трассе К 17-р (Новосибирск — Кочки — Павлодар) в сторону Новосибирска с поднятым кузовом, совершил наезд на путепровод у Верх-Тулы», — уточнили в управлении.

В результате аварии пострадал водитель грузовика. Также оказались повреждены балки пролётного строения.

В связи с ДТП на 21-м км трассы ограничили движение транспорта в период с 09:30 до 13:00 (местное время). На месте происшествия ведутся работы по разбору последствий аварии на двухуровневом пересечении с путепроводом.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 21 апреля 2024 года в Санкт-Петербурге грузовик врезался в ограждение. Авария произошла в Кронштадтском районе возле комплекса защитных сооружений Дамба. За рулём Skania P400 с полуприцепом находился 34-летний житель Волгоградской области. Большегруз вёз 15 тонн щебня. Водитель, не справившись с управлением, совершил наезд на силовое ограждение. На дороге с обеих сторон движение оказалось заблокировано. В результате ДТП никто не пострадал.