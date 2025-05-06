Воронеж, 6 мая, 2025, 07:05 — ИА Регнум. За ночь над Воронежской областью сбили и подавили около 20 дронов украинской армии. Об этом 6 мая заявил глава региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Всего за минувшую ночь на территории Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ уничтожены и подавлены около 20 вражеских беспилотников», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Люди не пострадали, крупных повреждений на земле не зафиксировано, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, обломками сбитых дронов повреждены объекты на территории Воронежа и на юге региона. На детской площадке в парке произошло возгорание. Пострадали хозяйственные постройки двух частных домов, несколько окон в нежилом здании и кровля.

С 2014 года киевский режим убивает мирных жителей, в том числе тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. С этого времени в результате агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали порядка 16,5 тыс. мирных граждан.