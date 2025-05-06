Нью-Йорк, США, 6 мая, 2025, 06:33 — ИА Регнум. Житель Нью-Йорка случайно нашёл в своём саду таинственные человеческие останки. Об этом сообщил таблоид New York Post со ссылкой на полицейских.

Annette Riedl/dpa/picture-alliance/ТАСС

«На этой неделе в Квинсе мужчина, занимавшийся садоводством на своём заднем дворе, обнаружил урну, наполненную человеческим прахом и вставными зубами», — говорится в статье от 3 мая.

О находке 33-летний мужчина сообщил в службу 911. Экспертиза установила, что неопознанные останки были получены при кремации человека, от них остались фрагменты костей.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2024 года жители Санкт-Петербурга нашли среди мусора прах женщины, вероятно пережившей блокаду в годы Великой Отечественной войны. Во дворе одного из домов Баскова переулка проходившая мимо горожанка обратила внимание на бездомных, которые пинали урну с сыплющейся золой. Женщина поставила урну рядом с мусоркой, сфотографировала и ушла. По её предположению, в урне мог быть прах человека. Своими доводами женщина поделилась с журналистами.