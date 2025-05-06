Буланаш, Свердловская область, 6 мая, 2025, 06:26 — ИА Регнум. Один человек пострадал при взрыве газа в квартире в поселке Буланаш Свердловской области. Об этом сообщили 6 мая в пресс-службе регионального управления МЧС.

ГУ МЧС России по Свердловской области

Хлопок газовоздушной смеси произошел ночью в квартире на третьем этаже в пятиэтажном доме на улице Строителей. Внутренние стены двух квартир, проемы окон и подъезда получили повреждения.

«Пожарно-спасательными подразделениями эвакуированы 72 человека, в том числе 30 детей. Самостоятельно вышли 24 человека. Пострадал один человек (взрослый), госпитализирован», — сообщили в ведомстве.

Пункт временного размещения для жильцов дома развернули на территории школы №9.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая в доме на улице Генерала Тюленева в Москве прогремел взрыв и начался пожар. Между восьмым и девятым этажами обрушились перекрытия, загорелись две квартиры. В результате два человека погибли. По предварительной версии, произошел взрыв бытового газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело.