Москва, 6 мая, 2025, 06:08 — ИА Регнум. На 1 января 2025 года средний размер пенсионных выплат в России превысил 23 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщил Социальный фонд РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

По официальным данным, точная сумма среднего размера пенсии составила 23 175,17 рублей в месяц, передаёт «РИА Новости».

Ранее юрист Елена Кузнецова отмечала, что с 1 августа работающим пенсионерам повысят выплаты на основе пенсионных баллов, которые были зачислены за 2024 год. Максимальный размер прибавки составит 437,07 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок пояснил, что пенсия россиян может увеличиться при выполнении двух условий. Первым из них он назвал продолжение трудовой деятельности, вторым — временный отказ от получения пенсионных выплат.

Пенсии могут пересчитать при появлении новых обстоятельств, влияющих на итоговую сумму выплат, подчёркивал депутат Госдумы Сергей Гаврилов. По его словам, Социальный фонд России проведёт перерасчёт автоматически и оповестит гражданина о результатах.