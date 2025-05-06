Южно-Сахалинск, 6 мая, 2025, 05:51 — ИА Регнум. На Сахалине организовали проверку после инцидента в аэропорту с участием лисы, по вине которой не смог с первой попытки сесть следовавший из Хабаровска самолёт. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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«5 мая воздушное судно Airbus A319, выполнявшее рейс Хабаровск — Южно-Сахалинск, было вынуждено при посадке уйти на второй круг в связи с нахождением лисы вблизи взлётно-посадочной полосы», — уточнили в Telegram-канале надзорного ведомства.

По факту инцидента ведётся проверка исполнения законодательства, включая требования транспортной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля 2022 года в аэропорту Перми пассажирский самолёт прервал взлёт из-за лисы, оказавшейся на полосе. Вoeing 737-800 держал курс в Петербург. Экипаж предпринял повторную попытку взлететь, и она оказалась успешной. Никто не пострадал.

В ноябре 2024 года самолёт несколько суток не мог вылететь из аэропорта Понта-Делгада на португальских Азорских островах из-за того, что в багажном отделении из клеток сбежали 132 хомяка. Самолёт Airbus A320 авиакомпании TAP Portugal прилетел из Лиссабона. На его борту, кроме хомяков, доставили хорьков и птиц для местного зоомагазина. По прибытии заметили бегство грызунов. Полёт с ними не разрешили, так как зверьки способны испортить электрические кабели.