Вашингтон, 6 мая, 2025, 06:06 — ИА Регнум. Решение американского президента Дональда Трампа восстановить одну из самых страшных тюрем США «Алькатрас» вызвало неоднозначную реакцию среди политиков, по большей части скептическую. Об этом сообщила The New York Times.

Noah Berger/AP/TASS

Ранее Трамп призвал вновь сделать тюрьму строгого режима из «Алькатраса», который сейчас функционирует в качестве музея.

Сенатор-демократ от штата Сан-Франциско Скотт Винер назвал идею Трампа «абсурдной на первый взгляд». По его словам, это очередной пример неуравновешенного поведения президента.

Пресс-секретарь губернатора Калифорнии Гэвин Ньюсом с улыбкой воспринял идею Трампа.

Директор губернатора по коммуникациям Иззи Гардон заявил, что прошло более 60 лет с тех пор, как «Алькатрас» функционировал как тюрьма. Превращение его обратно в учреждение для размещения заключенных потребует многих лет и значительных федеральных инвестиций. В то же время Трамп заявлял, что хочет сократить расходы, напомнил чиновник.

Трамп сообщил, что он поручил бюро тюрем, министерству юстиции и министерству внутренней безопасности США работать над его идеей вместе с ФБР. Президент США заявил, что тюрьма «будет служить символом закона, порядка и справедливости».

«Алькатрас» находится на одноименном острове в заливе Сан-Франциско. Неофициально ее назвали «Скала». Здесь содержали опасных преступников. В «Алькатрасе» отбывали срок гангстеры Аль Капоне, Джордж Келли Барнес, или Пулеметный Келли, Роберт Страуд, известный как «Птицелов из Алькатраса».

Из «Алькатраса» предпринималось 14 попыток побега, все они были тщетными. Тюрьму закрыли в 1963 году. Она превратилась в популярный туристический объект и фигурирует в таких фильмах, как «Побег из Алькатраса», «Скала», «Убийство первой степени».

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая стало известно, что Трамп намерен в ближайшие годы провести масштабное сокращение кадров в Центральном разведывательном управлении и других спецслужбах США. Сокращение штата будет происходить за счет сотрудников, которые уже выбрали досрочный выход на пенсию, и за счет сокращения найма.