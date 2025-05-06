Доха, 6 мая, 2025, 05:25 — ИА Регнум. Количество погибших при ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа за минувшие сутки возросло до 63 человек. Об этом 6 мая сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

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По данным журналистов, от действий Израиля только в первый день недели жертвами стали не менее 63 палестинцев. Многочисленные ранения получили десятки мирных граждан.

Бомбардировкам и артиллерийским обстрелам подверглись несколько районов анклава, в том числе лагеря беженцев в Нусейрате и Эш-Шуджайе, Хан-Юнисе и Рафахе.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил визит в Азербайджан, запланированный на 7–11 мая, из-за обострения ситуации в секторе Газа и Сирии, а также из-за плотного военно-политического графика.

Судно коалиции «Флотилии свободы» с гуманитарным грузом для Газы 2 мая атаковал израильский беспилотник. По данным правительства Мальты, на борту находились 16 человек, по информации «Флотилии свободы» — 30 человек. Корабль дважды подвергся нападению у побережья Мальты в международных водах.