Берлин, 6 мая, 2025, 05:28 — ИА Регнум. Известный французский музыкант и дирижер Виктор Авиат умер в Берлине через месяц после своего 42-летия. Об этом сообщило издание SlippeDisc.

Artur Cupak/imageBROKER.com/Global Look Press

Как рассказали коллеги музыканта, причиной смерти стала непродолжительная болезнь.

Он родился во Франции, учился в Парижской консерватории и Высшей школе музыки в Карлсруэ.

Авиат сотрудничал с ведущими оркестрами мира, включая оркестр Цюрихского оперного театра, Камерный оркестр Европы, оркестр Моцарта в Болонье, Национальный оркестр Лилля и Королевский филармонический оркестр Лондона.

Он виртуозно играл на гобое и фортепиано, развивал дирижерскую карьеру. Авиат сочинял музыку: он по заказу Национального оркестра Франции написал сочинение для новогоднего концерта.