Вашингтон, 6 мая, 2025, 04:55 — ИА Регнум. Подсознательное желание смерти киевского режима демонстрируют угрозы Владимира Зеленского в адрес России на День Победы. К такому выводу пришёл американский журналист Томас Фази.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Однажды психологи напишут книги, в которых попытаются расшифровать нынешнее стремление Украины к смерти», — указал он в соцсети X.

Таким образом Фази отреагировал на недавнее заявление Зеленского о том, что Украина не гарантирует безопасность иностранных лидеров на параде Победы в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля президент РФ Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. В Кремле призвали Киев поддержать перемирие. ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ в случае нарушения перемирия Украиной.

Зеленский 3 мая отверг предложение России о перемирии. По его словам, Киев не может взять на себя ответственность за безопасность иностранных лидеров, которые намерены 9 мая посетить парад Победы в Москве.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если ВСУ попытаются атаковать парад Победы, то 10 мая в Киеве может и не наступить.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова добавила, что подобные заявления Зеленского — это классическая угроза террориста международного масштаба. Она подчеркнула, что слова Зеленского вновь продемонстрировали неонацистскую сущность киевского режима.