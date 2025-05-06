Сергиев Посад, Московская область, 6 мая, 2025, 04:32 — ИА Регнум. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Чанкаева, Олега Юрова и Александра Варенова по обвинению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, утвердила Генеральная прокуратура России. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба ведомства.

Пресс-служба губернатора Московской области/РИА Новости

«Уголовное дело направлено в Сергиево-Посадский городской суд Московской области для рассмотрения по существу», — уточнили в Генпрокуратуре.

По версии следствия, фигуранты занимали руководящие должности в ОАО «Пиро-Росс», специализирующемся на производстве салютов и пиротехнических изделий. На них были возложены обязанности по обеспечению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и безопасных условий труда, технологическим процессом производства, надлежащими условиями хранения взрывчатых веществ и порохов. Однако они проигнорировали имеющиеся на предприятии системные нарушения и мер к их устранению не принимали.

По данным «Коммерсанта», повреждения получили 1028 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объекта, 11 административных зданий и социальных объектов, а также 278 транспортных средств.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа 2023 года в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв на территории производства в одном из помещений, не предназначенном для хранения пороха и пиротехнических изделий. В результате девять человек погибли, ещё трое получили тяжкий вред здоровью. Инцидент произошёл в 10:45 мск на складе с пиротехникой компании «Пиро-Росс», который, как уточнили на Загорском оптико-механическом заводе, прилегал к территории предприятия. Позже выяснилось, что причиной ЧП стали нарушения технологического процесса.