Москва, 6 мая, 2025, 04:12 — ИА Регнум. Московские международные аэропорты Внуково и Шереметьево возобновили прием и отправку самолетов. Об этом 6 мая заявил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«В аэропортах Шереметьево и Внуково в 03:39 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Представитель ведомства отметил, что ограничения Росавиация вводила для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Как сообщало ИА Регнум, в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский временные ограничения на полеты Росавиация ввела в 00:57 мск, в аэропорту Шереметьево — в 01:15 мск. Ночью российские силы противовоздушной обороны сбили 19 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы.