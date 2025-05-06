Воронеж, 6 мая, 2025, 04:02 — ИА Регнум. Не менее 18 беспилотных летательных аппаратов ночью 6 мая обнаружили и уничтожили в Воронежской области силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы. Вражескую атаку отразили в шести муниципалитетах, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум

«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.

В Воронеже и на юге области при падении обломков сбитых беспилотников были повреждены несколько окон в нежилом здании и кровля, хозпостройки двух частных домов, остекление автомобиля «Газель». В местном парке возникло возгорание на детской площадке.

На всех объектах работают оперативные службы. Власти пообещали в максимально возможные сроки приступить к восстановлению повреждённого имущества.

В Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА, добавил Гусев.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 6 мая в Пензенской области сбили десять украинских беспилотников. Глава региона Олег Мельниченко уточнил, что в результате атаки никто не пострадал.

Также в ночь на 6 мая российские силы ПВО сбили 19 беспилотников, летевших по направлению к Москве. Обошлось без пострадавших, обломки одного из сбитых БПЛА упали на Каширском шоссе.