Париж, 6 мая, 2025, 04:48 — ИА Регнум. В Европе обеспокоены тем, что люди массово заказывают недорогие товары в Китае, местные производители не выдерживают конкуренции. Об этом сообщила газета Le Figaro.

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Отмечается, что европейцы массово заказывают товары через платформы Shein и Temu. Эти китайские гиганты являются поставщиками до 25% всех посылок, перевозимых французской почтовой службой La Poste. Пять лет назад их доля не превышала 5%.

Из Китая европейцы получают одежду, аксессуары и мебель по низким ценам. Большая часть покупателей — люди 18–25 лет. Согласно исследованию приложения для покупок Joko, с 2023 по 2024 год продажи Shein в стоимостном выражении выросли на 58%. Цены на Temu за тот же период выросли на 178%.

Во Францию в 2024 году было доставлено 1,5 млрд посылок, из них 800 млн — посылки стоимостью менее €150. В Европу доставлено почти 4,6 млрд посылок. Из них 91% прибыли из Китая.

Беспокоясь о том, что европейский бизнес не выдерживает этой конкуренции, Франция настаивает на скорейшем введении на европейском уровне механизма комиссии за каждую небольшую посылку, поступающую в Европу. Об этом сообщило французское министерство государственных счетов. Собранные деньги будут использованы для финансирования контроля над импортируемой продукцией.

Россияне также активно покупают китайские товары на маркетплейсах. Наиболее востребованными категориями являются одежда и обувь, товары для дома, товары для детей, спортивные товары, гигиена, гаджеты, электроника, продукция для животных и автозапчасти.

Что касается торговли через дистрибьюторов, большая доля приходится на автомобили. По данным «Автостата», в начале этого года новые китайские автомобили заняли 54,9% российского рынка. Продажи машин из Китая достигли 48,9%.

Однако по итогам 1-го квартала в стране закрылось 213 китайских автосалонов. По данным холдинга «Автодом», к началу 2025 года на складах автодилеров, дистрибьюторов и поставщиков скопилось большое количество новых автомобилей.