Глушковский район, Курская область, 6 мая, 2025, 03:47 — ИА Регнум. Эмоциональным и неверным по сути постом назвал свой призыв к эвакуации жителей глава посёлка Глушково в Курской области Василий Худяков. Он также принёс извинения за посеянную панику.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Приношу извинения за излишне эмоциональный и неверный по сути пост, уже его удалил. Ни о какой принудительной эвакуации жителей речи не идёт. В настоящее время в Глушково и других населённых пунктах района работают добровольцы «Барс-Курск» и «Патриота». Они помогают всем ранее вернувшимся жителям выехать из района в более безопасное место. Это связано с участившимися в последнее время обстрелами наших сёл со стороны Украины… Еще раз простите за невольно посеянную мной панику. Никакой эвакуации населения не проводится! Ситуация в посёлке контролируемая», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Худяков подчеркнул, что решение выезжать каждый принимает самостоятельно. Ранее людей уже временно перемещали из поселка Глушково, некоторые из них по собственной инициативе вернулись назад.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая Худяков писал, что в связи с усложнившейся обстановкой жителям посёлка Глушково необходимо эвакуироваться. Он утверждал, что работу будут проводить военнослужащие подразделения «Барс». По вопросам эвакуации глава посёлка посоветовал обращаться в местную администрацию на Ендовищенской улице.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 12 апреля сообщал, что руководство Рыльского района совместно с волонтёрами «Барс-Курск» эвакуирует жителей приграничных населённых пунктов из-за обстрелов со стороны ВСУ. В частности, жители села Козино ранее покинули дома, но часть сельчан оставались в Городище и хуторе Ряза.