Тула, 6 мая, 2025, 03:25 — ИА Регнум. Член Центрального комитета КПРФ Дмитрий Дубовенко, устроивший в Туле дорожную аварию, в которой погибли два человека, увлекался уличными гонками. Об этом 5 мая сообщил телеканал РЕН ТВ.

Соцсети. Кадр из видео

В соцсетях Дубовенко выкладывал видео, на которых хвастался автомобилем, рассказывал об участии в уличных гонках. На другом видео похожий на него человек комментировал свои увлечения.

В настоящее время предполагаемый виновник аварии находится в больнице.

Как сообщало ИА Регнум, жёсткое ДТП с четырьмя транспортными средствами произошло на проспекте Ленина в Туле вечером 3 мая. Спортивный автомобиль Chevrolet Camaro, за рулём которого находился Дубовенко, вылетел на полосу встречного движения и протаранил автомобиль Toyota Camry. Последний от силы удара отбросило на машину Lada Granta, которая столкнулась с иномаркой модели Mercedes-Benz.

Смертельные травмы получила 68-летняя женщина, находившаяся на пассажирском сиденье автомобиля Toyota. Водитель авто — 72-летний мужчина — был госпитализирован. Он скончался в больнице.