Пенза, 6 мая, 2025, 03:17 — ИА Регнум. За ночь в Пензенской области сбито 10 украинских беспилотников. Об этом 6 мая сообщил глава региона Олег Мельниченко.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«10 БПЛА сбито сегодня ночью в небе над Пензенской областью. На месте работают все службы экстренного реагирования», — написал Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что жертв и разрушений в результате атаки нет. Глава региона призвал жителей не делать и не публиковать фото с мест падения обломков БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 мая российские силы ПВО сбили 19 беспилотников, летевших по направлению к Москве. В результате никто не пострадал, обломки одного из сбитых БПЛА упали на Каширском шоссе.