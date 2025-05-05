Москва, 6 мая, 2025, 02:57 — ИА Регнум. Сын писателя, депутата Госдумы Сергея Шаргунова (КПРФ) и сценаристки Анны Козловой Иван Шаргунов погиб в результате дорожной аварии. Об этом 5 мая сообщила «Российская газета».

Владимир Андреев/URA.RU/TASS Писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов

«Горе для отца, горе для матери…» — написали авторы.

По данным журналистов, 19-летнего студента истфака МГУ сбила машина.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля 2024 года на улице Соколовой в Саратове Lada Granta столкнулась с припаркованным грузовиком MAN. В результате аварии погибли два человека, находившиеся в легковом автомобиле, двое пострадали. Одним из погибших оказался 17-летний сын главы Саратовской области Романа Бусаргина Иван. По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек»).

В октябре 2024 года суд приговорил виновника ДТП, в котором погиб сын саратовского губернатора, к пяти годам колонии с лишением права управления транспортом на 2,5 года.