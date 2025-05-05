Москва, 6 мая, 2025, 02:56 — ИА Регнум. На Каширском шоссе на месте падения обломков одного из дронов, сбитых на подлете к Москве, работают экстренные службы. Об этом 6 мая сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — сообщил Собянин в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны в ночь на 6 мая сбили 19 украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Собянин сообщил сначала о пяти сбитых дронах, затем еще о четырех и, наконец, уточнил, что уничтожено еще 10 БПЛА.

По предварительной информации, люди не пострадали, серьезных разрушений не зафиксировано.

Росавиация ввела ограничения на прием и отправку самолетов для московских аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский. Также ограничения введены для аэропортов Самары, Саратова, Калуги и Волгограда.