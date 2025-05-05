Лондон, 6 мая, 2025, 02:38 — ИА Регнум. Пассажиры разбившегося в джунглях Колумбии легкомоторного самолёта 36 часов выживали в экстремальных условиях. Об этом сообщила британская газета The Independent.

Gareth Rasberry

«После столкновения с землёй самолёт перевернулся в лагуну, кишащую анакондами и аллигаторами, в результате чего пилот и четыре пассажира, включая шестилетнего мальчика, в течение 36 часов провели в мучениях, цепляясь за обломки воздушного судна, прежде чем их спасли», — отметили авторы в статье от 4 мая.

Борт совершал перелёт из деревни Баурес в город Тринидад перед тем, как у него отказал двигатель. Пилот рассказал, что всю ночь за людьми следили змеи и крокодилы, но не напали. Пассажиров атаковали полчища комаров и других насекомых. Выживать пришлось без питьевой воды, у одной из женщин оказалась мука. Через несколько часов их заметила и спасла группа рыбаков.

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая 2023 года самолет Cessna 206 потерял связь с землёй. Он летел из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге Колумбии. Перед катастрофой пилот подал аварийный сигнал. Упавший самолёт нашли более чем через 370 часов поисков. Внутри разбившегося судна обнаружили тело пилота. При этом шестеро пассажиров, четверо из которых — дети, пропали. Позднее спасатели нашли тела еще двоих взрослых. Через 40 дней четверых детей нашли живыми. На момент катастрофы самому младшему из них было 11 месяцев, а старшему — 13 лет.