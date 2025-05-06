Не менее 19 украинских беспилотников, летевших на Москву с разных направлений, уже уничтожены дежурными средствами ПВО в ночь на 6 мая. Как сообщил в Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На момент написания новости московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно не отправляли и не принимали самолёты. Введены были временные ограничения в аэропорту Шереметьево. Таким известием ознаменован новый, 1167-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дрон

В частности, обломки сбитого вражеского беспилотника упали на Каширском шоссе.

«Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — сообщил Собянин в Telegram-канале.

Также не менее 18 БПЛА были уничтожены дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в шести муниципалитетах Воронежской области, проинформировал губернатор Александр Гусев. Он добавил, что обломками сбитых БПЛА в городе на юге региона повреждены несколько окон в нежилом здании и кровля, хозпостройки двух частных домов, остекление автомобиля «Газель». Кроме того, в местном парке было возгорание на детской площадке.

Ещё 10 вражеских беспилотников сбиты за ночь в Пензенской области. По словам главы региона Олега Мельниченко, жертв и разрушений в результате атаки нет.

Накануне Вооружённые силы Украины (ВСУ) намеревались атаковать Москву четырьмя беспилотниками. Все летательные аппараты были сбиты силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.