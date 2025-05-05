Москва, 6 мая, 2025, 02:25 — ИА Регнум. Еще десять беспилотников, которые летели в сторону Москвы, сбили российские силы противовоздушной обороны. Об этом 6 мая сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Министерство обороны России/Global Look Press

«Силами ПВО Минобороны уничтожено ещё десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города сообщил, что разрушений и пострадавших, по предварительной информации, не обнаружено на месте падения БПЛА. Здесь работают специалисты экстренных служб.

Таким образом, в ночь на 6 мая российские средства ПВО сбили 19 БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, Собянин ранее проинформировал о том, что обломки украинского дрона упали на Каширском шоссе. В московских аэропортах введены временные ограничения на полеты.

В ночь на 5 мая в Подольске были сбиты четыре украинских беспилотника.