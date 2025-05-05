Москва, 6 мая, 2025, 02:36 — ИА Регнум. Пока британские элиты думают, как нанести России поражение, страна идет вперед. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на телеканале «Россия 1» в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Пока они (британцы. — Прим. ред.) думают, как нам, с новыми технологическими возможностями, применяя техники интриги и провокации, в очередной раз объявить некое стратегическое поражение и его попытаться реализовать, Россия идет вперед», — заявила Захарова.

Российский дипломат прокомментировала участие украинских военных в военном параде в Лондоне, который состоялся 5 мая. Она подчеркнула, что участие ВСУ в этом действе было попыткой англосаксов нанести стратегическое поражение России. Украина выполнила очередной заказ.

Захарова подчеркнула, что это неверная тактика. Если бы британцы правильно выбирали тактику, они уже «были бы в космосе».

«Мы за всех, за правду, друг за друга. Им этого не дано понять. У них индивидуализм, а на самом деле эгоизм возведен в степень идеологии, в том числе государственную», — отметила она.

Дипломат подчеркнула, что в России встать за товарища — это не просто дело чести, это дело жизни и смысл нашего существования.

Как сообщало ИА Регнум, в Лондоне 5 мая состоялся парад, посвященный 80-летию Победы во Второй мировой войне. Британские власти пригласили принять участие в параде группу украинских военных, которые промаршировали вслед за британскими расчетами. На видео попал момент, как 11 украинцев с флагом маршируют по асфальту, на котором виден конский навоз.