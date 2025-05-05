Москва, 6 мая, 2025, 02:11 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку ещё трёх беспилотников, летевших на Москву. Об этом ночью 6 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум ПВО РФ

«Отражена атака ещё трёх беспилотников, летевших на Москву», — уточнил глава города в Telegram-канале.

На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Таким образом, общее количество сбитых вражеских БПЛА достигло девяти.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 мая российские военные отразили атаку пяти дронов, летевших в сторону Москвы. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничили приём и отправку самолётов. Также временные ограничения ввели на работу аэропорта Шереметьево.

В ночь на 5 мая ВСУ намеревались атаковать Москву четырьмя беспилотниками. Все летательные аппараты были сбиты силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск. По предварительным данным, на месте падения обломков вражеских дронов нет разрушений и пострадавших. В аэропортах Внуково и Домодедово в целях безопасности вводился план «Ковёр».