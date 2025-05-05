Москва, 6 мая, 2025, 01:54 — ИА Регнум. В ночь на 6 мая российские военные отразили атаку шестого летевшего на Москву беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Атака БПЛА на Москву

«Силами ПВО Минобороны уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву», — написал глава города в Telegram-канале.

По словам Собянина, на месте падения обломков БПЛА находятся специалисты экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ночью 6 мая российские силы противовоздушной обороны отразили атаку пяти дронов, летевших в сторону Москвы. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничили приём и отправку самолётов.

В 01:15 мск временные ограничения также ввели на работу аэропорта Шереметьево.