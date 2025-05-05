Москва, 6 мая, 2025, 01:46 — ИА Регнум. Временные ограничения на полеты ввела Росавиация для московского международного аэропорта Шереметьево. Об этом 6 мая сообщил официальный представитель ведомства Артём Кореняко.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Временные ограничения в 01:15 мск также введены на работу аэропорта Шереметьево», — сообщил Кореняко в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Ограничения начали действовать в 00:57 мск.

Ранее российские средства ПВО сорвали атаку дронов ВСУ на Москву, сбив пять украинских БПЛА. Обломки одного из дронов упали на Каширском шоссе. Пострадавших и серьезных повреждений нет.