Москва, 6 мая, 2025, 01:43 — ИА Регнум. На Каширском шоссе в ночь на 6 мая упали обломки сбитого украинского беспилотника. Предварительно, никто не пострадал, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Алексей Куденко/РИА Новости

«На месте падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры», — написал Собянин в Telegram-канале.

По предварительной информации, серьёзных повреждений и пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 6 мая российские силы противовоздушной обороны отразили атаку пяти дронов, летевших в сторону Москвы. Работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничили. Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко заявил, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней в приоритетном порядке принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

В ночь на 5 мая средства ПВО сбили четыре дрона ВСУ в Подольске. Беспилотники также летели в сторону Москвы.