Обломки украинского БПЛА упали на Каширском шоссе — Собянин
Собянин: серьёзных повреждений и пострадавших при падении обломков БПЛА нет
Москва, 6 мая, 2025, 01:43 — ИА Регнум. На Каширском шоссе в ночь на 6 мая упали обломки сбитого украинского беспилотника. Предварительно, никто не пострадал, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры», — написал Собянин в Telegram-канале.
По предварительной информации, серьёзных повреждений и пострадавших нет.
Как сообщало ИА Регнум, ночью 6 мая российские силы противовоздушной обороны отразили атаку пяти дронов, летевших в сторону Москвы. Работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничили. Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко заявил, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней в приоритетном порядке принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.
В ночь на 5 мая средства ПВО сбили четыре дрона ВСУ в Подольске. Беспилотники также летели в сторону Москвы.