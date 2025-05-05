Киев, 6 мая, 2025, 01:33 — ИА Регнум. Спикер Киевской военной администрации (КМВА) Евгений Ивлев пообещал журналисту разбить лицо из-за его расследования об имуществе работающего в ТЦК (аналог военкомата) отца политика. Об этом сообщил Telegram-канал «Украина 24/7».

ИА Регнум ТЦК

Журналист обнародовал переписку, в которой Ивлев угрожал ему физической расправой при встрече «со всей казацкой ответственностью». При этом автор заверил, что в статье не фигурировали обвинения в коррупции, он лишь обратил внимание на переоформление автомобиля отца Ивлева на его супругу.

Репортёр призвал спикера КМВА прокомментировать ситуацию, однако тот отказался и назвал публикацию непрофессиональной.

Как сообщало ИА Регнум, пленный военнослужащий ВСУ Николай Злепко заявил, что военкоматы на Украине предлагают за деньги сделать отсрочку от службы. Ему было предложено заплатить $10 тыс., но мужчина отказался, потому что не имел таких наличных средств. По словам Злепко, ТЦК забирают «средний и низший» класс населения, а «высокий» класс он не встречал.

ТЦК необходимо расформировать, они полностью дискредитировали себя, нанеся огромный репутационный и моральный ущерб, а также вред мобилизации, предложил депутат Верховной рады Юрий Камельчук. Он уточнил, что существует такса. Чтобы сотрудники военкомата отпустили человека на улице, необходимо заплатить $1 тыс., чтобы выйти из военкомата через форточку без документов — от $5 тыс. до $12 тыс.