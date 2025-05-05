Москва, 6 мая, 2025, 01:29 — ИА Регнум. Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно не отправляют и не принимают самолеты. Об этом 6 мая заявил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения в 00:57 мск введены на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский», — сообщил Кореняко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней в приоритетном порядке принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны в ночь на 6 мая сбили пять дронов, летевших в сторону Москвы. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты.