Москва, 6 мая, 2025, 01:18 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку пяти дронов, летевших в сторону Москвы. Об этом 6 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Валентин Капустин/РИА Новости

«Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 5 мая средства ПВО сбили четыре дрона ВСУ в Подольске. Беспилотники летели в сторону Москвы.