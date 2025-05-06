Москва, 6 мая, 2025, 03:45 — ИА Регнум. Россияне раскупили кефир, который фигурировал в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», вышедшем 4 мая на телеканале «Россия 1».

Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Кефир, который пьет президент России Владимир Путин, производит компания «ЭкоВакино», сообщила KP.RU. Молочный продукт выпускают в селе Вакино в Рязанской области.

«Купить такой кефир еще в субботу можно было практически в любом супермаркете. Но к полудню понедельника его смели. Продавцы жалуются: осталась только ряженка, да и то ненадолго», — сообщило издание.

Как сообщало ИА Регнум, в фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» президент показал свою кремлевскую квартиру. На кухне он открыл холодильник, достал оттуда кефир и ряженку, предложив угощение журналистам. Он рассказал, что часто допоздна работает и ночует в кремлевской квартире. Президент старается не есть ночью, но может позволить себе молочные продукты. Говоря об этом, Путин подчеркнул, что они у него только отечественного производства.