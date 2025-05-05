Москва, 6 мая, 2025, 01:08 — ИА Регнум. Европейский союз и НАТО готовят Запад к прямому военному конфликту с Россией. Об этом 6 мая заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в своем материале для «Российской газеты».

ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

Как отмечает Шойгу, в мире сформировалось большинство стран, которые, как и Россия, не желают мириться с грубо навязываемым Западом «порядком, основанным на правилах». Ускорилось формирование многополярного мира.

«Правота занятой российским руководством позиции нашла отражение в отходе Вашингтона от глобалистской леволиберальной идеологии во внешней политике», — отметил Шойгу.

Несмотря на это, Вашингтон вовсе не отказывается от своих имперских амбиций и ставит во главу угла жесткое политико-экономическое давление вплоть до применения военной силы с целью подчинить своим национальным интересам другие государства.

«Параллельно подстрекаемые и опекаемые Лондоном и Парижем европейские элиты продолжают отмечаться крикливыми заявлениями о необходимости нанесения стратегического поражения России. Но не только», — заявил Шойгу.

В НАТО и Европейском союзе запущены программы, нацеленные на подготовку Запада к прямому военному конфликту с Россией. Агрессивные антироссийские шаги при этом обосновываются русофобскими измышлениями, подчеркнул автор статьи.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что лидеры ряда европейских стран продвигают идею о якобы неизбежной войне с Россией. Они активно внушают своему населению, что в ближайшие пять лет Россия нападет на какую-либо из стран НАТО.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не угрожает странам Запада. Слова о том, что после Украины Россия якобы нападет на Европу, глава государства назвал чушью и бредом, отметив, что целью таких заявлений является оправдание роста военных расходов.