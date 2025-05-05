Москва, 6 мая, 2025, 00:57 — ИА Регнум. Рост заработных плат россиян в полтора раза ожидается к 2028 году. В частности, среднемесячные номинальные зарплаты в России могут вырасти до 132 940 рублей, сообщила 5 мая пресс-служба Минэкономразвития.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Среднемесячные номинальные заработные платы россиян (до вычета НДФЛ, с учётом премий и надбавок) вырастут на 51,15% за четыре года», — указали в Telegram-канале ведомства.

По прогнозу, в 2025 году зарплаты составят около 102,7 тыс. рублей, в 2026 году показатель возрастёт до 114,4 тыс. рублей, в 2027 году — до 123,8 тыс. рублей, а к 2028 году зарплата достигнет 132,94 тыс. рублей.

По сведениям Росстата, в 2024 году номинальные зарплаты увеличились на 18,3% в годовом выражении до 87 952 рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин спрогнозировал увеличение средней зарплаты россиян к декабрю 2025 года на 57% по сравнению с январскими значениями. Эксперт также напомнил, что средняя зарплата россиян в январе 2025 года на 19% превысила аналогичный показатель предыдущего года, составив около 89 тыс. рублей. Ожидается, что к декабрю данный показатель достигнет примерно 140 тыс. рублей.

В России с 1 января увеличились зарплаты сотрудников бюджетной сферы. В течение года они будут проиндексированы на 13,2%, в следующем году — ещё на 10,2%, в 2027 году — на 8,3%. Повышение коснётся учителей, врачей, социальных работников, работников культуры и отдельных категорий, которые были определены «майскими указами» президента.