Братислава, 6 мая, 2025, 00:36 — ИА Регнум. Прославляющим украинские власти словацким политикам, которые планируют 9 мая посетить Киев, следует помнить о лозунгах и символах, связанных с деятельностью националистов в годы Второй мировой войны. Об этом 5 мая заявили в посольстве России в Братиславе.

Иван Шилов ИА Регнум

«Приехав в Киев и услышав бандеровский лозунг «Слава Украине — героям слава!», подумайте, кого славят нынешние киевские власти и кого вы поддерживаете», — прокомментировали дипломаты в соцсети «ВКонтакте».

В посольстве преподали «небольшой урок истории с географией» словацким деятелям, которые решились приехать в Киев и принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и «Дня Европы». В частности, дипмиссия напомнила о трагических событиях в Бабьем Яре, уничтожении военнопленных разных национальностей руками немецких палачей и бандеровцами, в честь которых в Киеве переименовали улицы.

Ранее Игорь Матович, бывший премьер-министр Словакии, депутат парламента, возглавляющий оппозиционное движение Slovensko, призвал лидеров других партий объединиться и вместе посетить 9 мая Киев. Он не поддержал планы премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить Москву по случаю Дня Победы.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля президент России Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. В связи с этим в Кремле указали на то, что украинская сторона должна последовать этому примеру.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 3 мая отверг предложение Москвы о перемирии. Он добавил, что Киев не может взять на себя ответственность за безопасность иностранных лидеров, которые хотят посетить парад Победы 9 мая в Москве.

Фицо заявил, что намерен посетить парад, назвав угрозы Зеленского неприемлемыми. Обеспечение безопасности участников церемонии 80-летия Победы является делом России, добавил Фицо.