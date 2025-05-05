Липецк, 6 мая, 2025, 00:31 — ИА Регнум. В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом 5 мая заявил глава региона Игорь Артамонов.

Павел Бедняков/РИА Новости Елец

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка и Липецкого муниципального округа! По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — написал Артамонов в Telegram-канале.

Он призвал тех, кто оказался на улице в этот час, зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

Ранее власти Липецкой области объявляли угрозу атаки дронов 29 апреля.

Кроме того, красный уровень «Угроза атаки БПЛА» объявлен в городе Ельце и Елецком муниципальном районе.

Как сообщало ИА Регнум, девять беспилотников сбили российские силы противовоздушной обороны вечером 5 мая в течение получаса над двумя регионами — над Курской областью (пять БПЛА) и Белгородской областью (четыре БПЛА).

В Курской области ВСУ в ночь на 5 мая атаковали Рыльск, повредив электроподстанцию и обесточив город. Двое подростков получили ранения.