Рыльск, Курская область, 6 мая, 2025, 00:14 — ИА Регнум. Украинская армия атаковала электроподстанцию в городе Рыльске, двое несовершеннолетних получили ранения. Об этом сообщил 5 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«У 14-летней девочки касательное осколочное ранение левой голени. У 17-летнего подростка осколочное ранение правой голени», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что угрозы жизни пострадавших нет. Им оказывают медицинскую помощь.

В Рыльске два трансформатора получили повреждения, город полностью обесточен. Как только позволит оперативная обстановка, начнется восстановительный ремонт.

Как сообщало ИА Регнум, глава курского поселка Глушково Василий Худяков вечером 5 мая проинформировал о необходимости эвакуации местных жителей.

В последнее время киевский режим усилил атаки на мирных жителей российских регионов. В деревне Лещиновка Глушковского района 5 мая украинский дрон атаковал жилой дом. Пожилая женщина получила осколочные ранения.