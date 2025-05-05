Глушковский район, Курская область, 5 мая, 2025, 23:51 — ИА Регнум. Жителям посёлка Глушково Глушковского района Курской области необходимо эвакуироваться. Об этом 5 мая сообщили местные власти.

Петр Ковалев/ТАСС

«В связи с усложнившейся обстановкой в посёлке жителям, которые находятся на данный момент там, необходимо временно эвакуироваться», — написал глава населённого пункта Василий Худяков в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что работу будут проводить военнослужащие подразделения «Барс». По вопросам эвакуации глава посёлка посоветовал обращаться в местную администрацию на Ендовищенской улице.

Как сообщало ИА Регнум, с 20:30 до 21:00 мск 5 мая российские силы ПВО сбили девять украинских дронов над территорией России: пять беспилотников поразили над территорией Курской области и четыре — над Белгородской областью.

Ночью 4 мая автозаправочная станция загорелась после атаки дрона ВСУ в Курской области. По информации врио губернатора региона Александра Хинштейна, FPV-дрон нанёс удар по АЗС на трассе вблизи посёлка Колячек Хомутовского района. Через десять минут возгорание ликвидировали. Ещё одна атака беспилотника ВСУ произошла рано утром в селе Званное Глушковского района. В результате удара сгорел стоящий во дворе жилого дома гражданский автомобиль. Погибших и пострадавших не было.