Лондон, 5 мая, 2025, 23:57 — ИА Регнум. В Лондоне украинские военные прошли по навозу на параде в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне. Момент попал на видео, которое транслировал The London Standard.

Кадр из видео

Навоз оставили лошади из кавалерийского расчета. Перед украинскими военными прошли — также по навозу — британские военные. Больше всего «досталось» тем, кто шел справа. На кадрах видно, что группа из 11 украинских военных марширует невпопад. Шагая по навозу, группа пронесла украинский флаг.

Парад в Лондоне прошел 5 мая. Его приняли на трибуне перед Букингемским дворцом король Великобритании Карл III и королева Камилла, а также принц Уильям, его жена Кейт Миддлтон и трое их детей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3963276" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Украинские военные промаршировали по навозу на параде в Лондоне

От здания парламента до Букингемского дворца прошли не менее 1300 военных Королевского флота, Королевской морской пехоты, британской армии и Королевских военно-воздушных сил. В параде участвовали военные ВСУ, находящиеся в Великобритании в рамках программы обучения.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 мая назвал кощунством приглашение британскими властями военных ВСУ на парад в честь победы над нацистами. Это кощунственно по отношению к британским гражданам, которые погибли, сражаясь во Второй мировой войне, отметил представитель Кремля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ей жаль простых британцев, ведь так их еще никто стратегически не поражал.