Берлин, 5 мая, 2025, 23:30 — ИА Регнум. О планах по созданию новой партии объявили бывший лидер «Альтернативы для Германии» (АдГ) Фрауке Петри и её супруг, глава фракции АдГ в земле Северный Рейн — Вестфалия Маркус Претцель. По их мнению, прототипом блока мог бы стать Христианско-социальный союз (ХСС) в Баварии, сообщила газета Kölner Stadt-Anzeiger.

TASS /dpa Фрауке Петри

«Нужен ХСС в масштабах всей Германии», — пояснил Претцель в интервью изданию.

По его словам, действующие партии в существующих формах представляют собой «чёрные дыры» в кадровом отношении и в плане распределения средств. АдГ пока является богатой партией, однако средства растрачиваются во время внутренней борьбы за власть, добавил он.

Во время беседы супруги отметили движение «Вперёд!» президента Франции Эммануэля Макрона. Претцель считает, что глава Елисейского дворца продемонстрировал, «как за короткое время можно привнести что-то новое и свежее в политику».

Кроме того, им импонирует глава МИД Австрии, председатель коалиционной Народной партии Себастьян Курц, выражающий готовность бороться с исламизмом в стране.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая немецкая контрразведка признала АдГ правоэкстремистской на всей территории страны. При этом ранее партия подозревалась только в экстремизме, что считается в Германии более низким уровнем угрозы. Сама партия обвинила действующие власти ФРГ в травле и подавлении инакомыслия.

«Альтернатива для Германии» 5 мая подала иск в суд к контрразведке ФРГ после признания партии правоэкстремистской на территории страны.

Глава Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с ИА Регнум отметил, что признание АдГ правоэкстремистской может увеличить популярность партии. По его словам, пока рано говорить о запрете этой политической силы в Германии.

В конце апреля «Альтернатива для Германии» побила очередной рекорд, став самой востребованной партией в стране: за неё высказались 26% опрошенных. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получил в том же исследовании на один пункт меньше. В феврале на досрочных выборах в бундестаг (немецкий парламент) АдГ заняла второе место, что также стало наивысшим показателем для партии. «Альтернатива» скептически относится к европейскому курсу на украинском направлении и выступает за восстановление связей с Россией.